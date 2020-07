Philipp kann die Geburt seines Kindes kaum noch erwarten! Im vergangenen Jahr nahm der Hamburger an "Hochzeit auf den ersten Blick" teil und lernte dort seine große Liebe Melissa kennen, die er nach nur einer Begegnung unbekannterweise heiratete. Nun will das Paar sein Liebesglück mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs krönen: Melissa gab vor wenigen Tagen bekannt, dass sie ein Kind erwartet. Ihr Mann Philipp ist schon ganz aufgeregt!

Auf Instagram teilte der Realityshow-Teilnehmer nun ein gemeinsames Foto mit seiner Ehefrau, auf dem sie ein Ultraschallbild ihres Nachwuchses in die Kamera hält. Dazu schrieb Philipp: "Ich kann es kaum glauben! Vor 1,1 Jahren kannten Melissa und ich uns noch nicht und jetzt kommt klein Mucki bald auf die Welt und wir sind zu dritt." Er freue sich jeden Tag mehr, das Baby endlich in den Armen halten zu dürfen. Der Bartträger richtete das Wort sogar schon direkt an das noch ungeborene Kind: "Melissa und ich versuchen, dir super Eltern zu sein und dich zu unterstützen, wo wir nur können."

Bis zur Geburt muss sich der Hamburger aber wohl noch eine Weile gedulden: Auf aktuellen Fotos seiner Freundin ist erst eine ganz kleine Wölbung ihres Bauches zu erkennen. Wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft aber genau ist, hat sie bislang noch nicht verraten.

Anzeige

Sat.1 Philipp, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2019

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Philipp und Melissa im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de