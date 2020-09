Lena Gercke (32) haut mal wieder alle um! Anfang Juli änderte sich das Leben der Blondine komplett: Ihr Liebster Dustin Schöne (35) und sie wurden Eltern einer kleinen Tochter namens Zoe – und gehen seither voll und ganz in ihrer Elternrolle auf. Mit Infos übers Baby halten sich die beiden jedoch zurück. Dafür gibt es von der attraktiven frisch gebackenen Model-Mutter immer wieder Updates und Schnappschüsse aus ihrem neuen Alltag. Und dank denen wurde nun mal wieder deutlich: Dass Lena bis vor ein paar Wochen noch mit Babybauch herumgelaufen ist, sieht man ihr überhaupt nicht mehr an!

Mit ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss dürfte Lena so einige Fanherzen höher schlagen lassen. Das Model steht lässig auf dem Deck eines Bootes und setzt so nicht zuletzt ihren unglaublichen After-Baby-Body in Szene. Mit einem weißen Crop-Top gibt sie den Blick auf ihren Bauch preis, der flacher kaum sein könnte. "Erster und letzter Trip dieses Jahres", lautete die simple Bildunterschrift zu den beeindruckenden Aufnahmen.

Tatsächlich hatten auch die Follower weniger einen Blick für die Bootskulisse, sondern vielmehr für die Figur der ersten Germany's next Topmodel-Gewinnerin. "Top Figur nach der Schwangerschaft. Wow", schwärmte eine Userin. "Toller After-Baby-Body. Das ging ja schnell. Viel Erfolg und Glück an deine tolle Familie", kommentierte eine andere Supporterin.

Lena Gercke, Model

Lena Gercke im September 2020

Lena Gercke, Model

