Wie geht es Mike Heiter (28) zwei Wochen nach der Trennung von Elena Miras (28)? Anfang September verkündeten die Eltern von Töchterchen Aylen ihr Liebes-Aus nach rund drei gemeinsamen Jahren. Während sich die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin bereits zu der beendeten Beziehung äußerte, war es um den gelernten Kfz-Mechatroniker recht still. Jetzt meldete sich Mike in den sozialen Medien zu Wort – und brachte seine Fans auf den neuesten Stand!

Er sei sich bewusst, dass er seiner Instagram-Community in letzter Zeit nur wenig Einblicke in sein Privatleben gegeben habe. "Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach nicht danach. Ich habe im Moment einfach keine Motivation, hier rein zu sprechen", begründete er seine Netz-Abwesenheit. Stattdessen habe er seine Fans in den sozialen Medien zuletzt vor allem mit Werbung versorgt – in Bezug auf seinen Content will Mike in Zukunft aber wieder mehr variieren. "Ich werde das bald ändern", versicherte er seinen Followern.

Trotz der Trennung stehe das Ex-Paar derzeit weiterhin in Kontakt. "Ich bin bei Elena in Zürich seit zwei Tagen", berichtete Mike und erklärte die Hintergründe: "Ich habe Aylen besucht und natürlich auch Elena." Doch auch wenn sich das Ex-Paar der gemeinsamen Tochter zuliebe momentan offenbar regelmäßig sieht, weiß Mike noch nicht, wie es weitergeht. "Wir gucken jetzt, wie wir das in Zukunft regeln", stellte der ehemalige Love Island-Kandidat klar.

Instagram / elena_miras Elena Miras im August 2020

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im August 2020

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Influencer

