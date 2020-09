Wird die Liebelei zwischen Melvin (26) und Chiara funktionieren? Nachdem er bis vor wenigen Wochen noch mit Ex-Bachelorette Gerda Lewis (27) zusammengewesen war, zog der Blondschopf nun als Granate in die Love Island-Villa ein. Vor allem Chiara hat es dem Ringer dort mächtig angetan. Inzwischen sind die beiden auch vercoupelt – doch ihre Partnerschaft überzeugt nicht jeden: Die Zuschauer werfen der 23-Jährigen vor, dass sie durch Gerdas Ex nur Fame erhalten will. Was sagt denn Melvins Umfeld zu seiner Wahl?

Promiflash hat mal bei seinem Zwillingsbruder Robin nachgefragt: Ist Chiara die Richtige? "Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass Chiara ihm gefallen könnte", betonte der 26-Jährige daraufhin. Doch so ganz überzeugt scheint er noch nicht zu sein: "Allerdings weiß man nach so kurzer Zeit nicht, ob es charakterlich wirklich passt und ob der Funke überspringt."

Wenn nicht Chiara – welche Islanderin würde denn Robins Meinung nach am Besten zu Melvin passen? "Vom ersten Eindruck her würde ich sagen Laura! Optisch wird sie ihm zu 100 Prozent gefallen und charakterlich kommt sie sehr sympathisch, locker und süß rüber", schwärmt der 26-Jährige.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Chiara Antonella und Melvin Pelzer, "Love Island"-Couple 2020

Anzeige

Instagram / robinplzr Melvin und Robin Pelzer

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos "Love Island"-Granate Laura

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de