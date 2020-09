Von bösem Blut keine Spur! Naomi Campbell (50) hatte in ihrem Leben schon so einige Liebeleien und Affären. Ihre Gefühle für Rapper Skepta (38) machte sie Anfang 2018 sogar so richtig offiziell: Die beiden ließen sich heiß turtelnd für ein Magazin-Cover ablichten und bestätigten damit ihre Beziehung. Von langer Dauer war die Romanze allerdings nicht – bereits im September desselben Jahres erwischte man das Topmodel mit einem neuen Mann. Details zur Trennung von Skepta sind nicht bekannt. Nun bewies Naomi mit einem Geburtstags-Posting allerdings: Sie und ihr Verflossener haben nach wie vor ein gutes und enges Verhältnis zueinander!

Zum 38. Geburtstag des Musikers gab es von Naomi eine dicke Liebeserklärung – natürlich auf rein platonischer Basis! Zu einer Bilderreihe, die das Duo bei verschiedenen Anlässen zeigt, beglückwünschte die Beauty ihren Ex nicht nur, sie zählte auch direkt auf, was sie alles an ihm schätzt: "Du hast niemals darauf gewartet, dass die Dinge einfach zu dir kommen. [...] Du hast den magischsten Verstand, der niemals aufhört, Dinge zu erschaffen." Skepta sei stets ein loyaler und unterstützender Freund, der immer da sei, wenn man ihn brauche. "Für immer Liebe für dich", beendete sie die rührenden Zeilen an ihren Vertrauten.

Dass Naomi kein Fan von Rosenkriegen ist, ist dabei nichts Neues. Erst im Juni hatte sie gegenüber Times Weekend beteuert, dass sie nahezu zu allen Verflossenen einen freundschaftlichen Kontakt pflege: "Ich habe Robert De Niro kürzlich gesehen und mit Mike Tyson telefoniert. Es ist so eine Verschwendung, Menschen zu verlieren", plauderte sie aus.

Getty Images Naomi Campbell bei der Vanity Fair Oscar Party

Instagram / naomi Rapper Skepta und Topmodel Naomi Campbell

Getty Images Naomi Campbell auf der Paris Fashion Week, Februar 2020

