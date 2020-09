Reign Disick (5) sorgte in der Vergangenheit vor allem mit seinen Haaren für Schlagzeilen. Der Sohn von Kourtney Kardashian (41) und Scott Disick (37) trug nämlich bis vor Kurzem noch eine ziemlich lange Wallemähne. Doch vor einigen Wochen überraschte der kleine Mann mit einem drastischen Make-over. Er tauschte seine Langhaarfrisur gegen einen stylishen Buzz-Cut ein. Jetzt wagt er sich aber an einen neuen Style: Reign trägt nun einen coolen Irokesenschnitt.

Diesen neuen Look präsentiert sein Vater Scott voller Stolz seiner Instagram-Community. Zusammen mit seinem jüngsten Spross posiert der selbst ernannte Lord für ein Selfie. Mit einem schüchternen Blick nach unten gewährt der Fünfjährige den Fans seines Papas kompletten Blick auf seine neue Frise. "Er kann einfach alles tragen", kommentiert unter anderem ein begeisterter Follower.

Noch vor Reigns haariger Transformation hatte sich Kourtney vehement gegen Hater gewährt. Nachdem ein User geschrieben hatte, dass die 41-Jährige ihrem Sohn die Haare schneiden soll, platzte ihr der Kragen. "Und sie sollte sich wirklich um keine Kinder kümmern, die nicht ihre eigenen sind. Reign ist ein sehr glücklicher Junge", so der Keeping up with the Kardashians-Star aufgebracht.

Instagram / letthelordbewithyou Reign Disick, Sohn von Kourtney Kardashian und Scott Disick

Instagram / @letthelordbewithyou Scott Disick und Sohn Reign genießen das Wetter auf dem See Coeur d'Alene

Instagram / kourtneykardash Reign Aston Disick und Kourtney Kardashian, Dezember 2019

