Reign Disick (5) trägt jetzt wahrlich eine Sommerfrisur! Der Sohn von Kourtney Kardashian (41) und Scott Disick (37) stand schon das eine oder andere Mal in den Schlagzeilen. Der Grund: seine langen Haare! Immer wieder forderten Follower in der Vergangenheit, Kourtney solle ihrem Nachwuchs einen ordentlichen Haarschnitt verpassen. Ob das ein Mitgrund für die haarige Veränderung war? Reign bekam jetzt jedenfalls eine echte Typveränderung verpasst!

Auf Instagram teilte Kourt nun ein Foto, mit dem sie bekanntgab: Der Fünfjährige hat sich von seiner Mähne getrennt! Lässig in Jogginghose und T-Shirt steht Reign auf einer Wiese und fasst sich an den kahlen Kopf. Eine ganz schön radikale Veränderung – schließlich befinden sich auf seinem Haupt jetzt statt schulterlanger Strähnen lediglich kleine blonde Stoppeln. "Mir geht es damit nicht gut", gab Mama Kourtney ihre Empfindung zum neuen Look preis.

In der Kommentarspalte zeigt sich die Community hingegen total begeistert. "Omg, der Süßeste", fand Model Hailey Bieber (23). Und auch Kim Kardashian (39) ist begeistert von der neuen Frisur ihres Neffen: "Er sieht so gut aus!" Ein anderer Follower war hingegen etwas besorgt: "Sag mir, dass du sein Haar aufbewahrst!", forderte er. Etwas, das die Brünette direkt bestätigen konnte: "Ich werde es für immer bei mir tragen!"

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian in Santa Barbara

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Reign Disick im September 2019

Anzeige

ROMA / MEGA Kourtney Kardashian im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de