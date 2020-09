Die Ehe von Denise (30) und Pascal Kappés (30) ist seit über zwei Jahren Geschichte! In den vergangenen Wochen haben sich beide sogar schon wieder mit ihren jeweiligen Partnern verlobt. Doch der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller gab nun die Trennung von seiner Lea bekannt. Seine Ex ist aber weiterhin fest entschlossen, mit Henning Merten vor den Traualtar zu schreiten. Promiflash verriet Pascal, was er von diesem Plan hält.

"Es bringt ja nichts, dagegen zu schießen, will ich auch gar nicht", betonte der 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Im Gegenteil: Er wolle niemandem Steine in den Weg legen und wünscht den beiden alles Gute. "Von daher, wenn sie glücklich sind, sollen sie glücklich sein", erklärte er weiter. Trotz des eigenen Liebeskummers hegt er also keinen Groll gegen die Beziehung seiner einstigen Frau.

Dabei war Pascal vor wenigen Monaten selbst noch so optimistisch, was seine Zukunft mit Lea angeht. Er stellte klar, dass er trotz seiner Blitz-Ehe mit Denise keine Angst habe, noch einmal den Bund fürs Leben einzugehen. "Im Gegenteil: Ich bin voller Vorfreude", schwärmte er.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés' neuer Look

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès, TV-Paar

Instagram / _marrylou_ Pascal Kappés und Lea Marie Karrenbrock

