Na hallöchen, diese Kurven können sich sehen lassen! Im Oktober vergangenen Jahres sorgten Miyabi Kawai (46) und Manuel Cortez (41) für eine unschöne Überraschung: Das Paar gab bekannt, dass es sich nach 14 Jahren Beziehung getrennt hat. Daraufhin – oder nicht zuletzt deshalb – purzelten bei der Brünetten ordentlich die Kilos. Mit ihrer erschlankten Figur scheint sich Miyabi richtig wohl zu fühlen – und präsentierte sich nun auch sexy im Netz!

Mit ihrem neuesten Instagram-Posting dürfte die Designerin bei ihren Fans für reichlich Schnappatmung gesorgt haben. Sie teilte ein Foto von sich aus dem Wellnessurlaub, das sie zeigt, wie sie sich in einem weit ausgeschnittenen Badeanzug und Bademantel auf einer Liege rekelt. Keine Frage, mit diesem Foto setzt sie ihre Reize bestens in Szene – finden auch die Follower: "Du bist so hübsch" oder "Das Bild ist megaheiß" lauten nur zwei der Kommentare unter dem Beitrag.

Das heiße Bademoden-Foto ist aber nicht die einzige Aufnahme, die Miyabi aus ihrem Urlaub teilen wollte. Auf die scharfe Pose folgten noch weitere Bilder, die sie – offenbar am selben Tag – friedlich schlummernd zeigen: "Wie ich denke, dass ich am Pool wirke versus wie ich tatsächlich aussehe. Und schön, dass ich so gute Freunde habe, die das fleißig dokumentieren...", schrieb sie in der Bildbeschreibung. Und machte anschließend deutlich, dass ihr Rekel-Pic eher zum Spaß aufgenommen wurde und damit wohl eher eine Ausnahme bleiben wird.

Anzeige

Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez

Anzeige

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai, Designerin

Anzeige

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de