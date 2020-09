Geht sie doch noch glücklich verliebt aus der Villa? Laura Ma ist als Granate in die WG von Love Island gekommen. Von Beginn an zeigte sie besonders großes Interesse an Tobias Pietrek und verbrachte mit ihm sogar eine romantische Nacht in der Privat-Suite. Doch nach nur 24 Stunden Kennenlernen wurde der Muskelmann von den Zuschauern rausgewählt. Nun bekommen Laura und Tobi aber eine zweite Chance!

War der ganze Herzschmerz also umsonst? In einem Vorschau-Clip wird die 21-Jährige zu einem Blind Date mit keinem Geringeren als Tobi entführt. Total nervös steht sie ihrem Schwarm gegenüber – und dieser macht ihr ein ganz besonderes Angebot. "Wenn du in dieses Herz trittst, entscheidest du dich für mich, für einen wundervollen Abend und auch hoffentlich wundervolle weitere Abende", bietet der 30-Jährige ihr an.

Wenn sich Laura aber für das Date und Tobi entscheidet, gibt es für sie kein Zurück mehr in die Liebesvilla. Die brünette Beauty steht also vor der großen Wahl: Weitere Männer kennenlernen oder aber alles für Tobi hinter sich lassen. Was glaubt ihr, welchen Schritt Laura wählen wird? Stimmt in der Umfrage ab!

"Love Island", heute, 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTL II Laura und Tobi bei "Love Island" 2020

RTL2 Laura, Kandidatin bei "Love Island"

RTL II Tobias, "Love Island"-Kandidat 2020

