So gelenkig ist die Katze! Daniela Katzenberger (33) teilt regelmäßig Fotos im Netz und lässt die Fans so an ihrem Leben teilhaben – dazu gehören natürlich auch ihr Mann Lucas Cordalis (53) und Tochter Sophia (5): Man sieht die Familie beim gemeinsamen Herumalbern, beim Planschen im Pool und sogar beim Zähneputzen. Jetzt teilt Daniela Bilder von ihren Dehnübungen und zeigt allen, was sie drauf hat.

Vor wenigen Tagen postete die Blondine bereits einen ersten Schnappschuss, auf dem sie zusammen mit Lucas eine akrobatische Pose einnahm. Jetzt legt sie sogar noch einen drauf: Auf ihrem neuesten Post machte die 33-Jährige einen Spagat auf dem Sprungbrett ihres Pools. Dazu schrieb sie: "Krass, nach über 25 Jahren bekomme ich immer noch einen Spagat hin." Die Mutter einer Tochter könne die Übung noch aus ihrer Zeit als Funkenmariechen – ganz so leicht falle es ihr aber nicht mehr. "Ich sterbe zwar immer 100 Tode, bevor ich da unten bin, aber für ein Foto reicht es noch", erklärte die Ludwigshafenerin.

Der Realitystar machte dann kurzerhand noch eine kleine Challenge aus der sportlichen Aktivität und nominierte seine Schwester Jennifer Frankhauser (28). Die Dschungelcamp-Gewinnerin ließ sich nicht lumpen und zeigte kurz darauf, dass sie ihrer Schwester in nichts nachsteht. Auch Mama Iris Klein (53) ließ es sich nicht nehmen, die Herausforderung anzunehmen. Ganz so geschmeidig wie bei ihren Töchtern sieht es bei der 53-Jährigen jedoch nicht aus.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, September 2020

Instagram/danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, September 2020

