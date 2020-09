Dieser Tag im Sommerhaus der Stars endete für Tim Sandt beim Notarzt: Doch wie schmerzhaft war der Schlag auf seinen Kopf? Beim Spiel "Tierisch blind" wurde der Freund von Sängerin Annemarie Eilfeld (30) von seinem Mitstreiter Michael Tomaschautzki mit einer Keule am Schädel getroffen. Bei dem Spiel wurden die Männer, ohne etwas sehen zu können, von ihren Frauen durch einen Parcous manövriert – mit dem Ziel, eine Piñata zu erreichen und diese mithilfe eines Knüppels zu Fall zu bringen. Tim ging nach dem Schlag sofort zu Boden und musste medizinisch versorgt werden. Im Promiflash-Gespräch denkt der Unternehmer an den Vorfall zurück: So schlimm war es für ihn!

An Details kann sich Tim nicht mehr erinnern, denn durch sein K.O. hat der 29-Jährige vereinzelt Gedächtnislücken. Allerdings schaute er sich die Szenen nachträglich an und ist noch immer geschockt. "Ich bin mir sicher, dass es live um einiges brutaler ausgesehen hat als im TV. Der Zuschauer weiß ja leider nicht, aus welchem Material die Keule war und mit welcher Wucht der Schlag eingetroffen ist", sagt er.

Auch Annemarie scheint der Schock noch tief in den Knochen zu sitzen: "Es ging plötzlich alles sehr schnell", erklärt sie gegenüber Promiflash. Sie habe versucht, Michael von Tim wegzulotsen, doch der konnte über einen Knopf im Ohr nur seine Partnerin Diana Herold (46) hören. Also ging Annemarie zu dieser und bat die Schauspielerin, Michael aus Tims Nähe zu dirigieren. "Aber sie hat sich die Situation angeschaut und laut und deutlich 'Schlag jetzt' gerufen. Tim wurde genau im Bereich Kopf und Nacken getroffen und ist zusammengesackt – ich hatte sofort Panik", schildert die Ex-DSDS-Teilnehmerin die Ereignisse.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Michael Tomaschautzki und Tim Sandt im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Annemarie Eilfeld, Tim Sandt und Michael Tomaschautzki im Sommerhaus

Anzeige

TV NOW Die Frauen im "Sommerhaus der Stars" beim Spiel "Tierisch blind"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de