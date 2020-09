Für Tim ist der Knüppelschock in Das Sommerhaus der Stars noch einmal gut ausgegangen: In der heutigen Folge ereignete sich beim Kampf der Promipaare ein wahres Drama samt Notarzt-Einsatz. Bei einem Spiel in Tierkostümen bekam der Partner von Annemarie Eilfeld (30) von Kontrahent Michael Tomaschautzki mit voller Wucht einen Schlag auf den Schädel. Bewusstlos sackte er daraufhin zu Boden und musste anschließend sogar ins Krankenhaus gebracht werden: Doch Tim kann kurz darauf wieder auf den Bocholter Hof zurückkehren – von dem Vorfall weiß er allerdings nichts mehr!

Als er wieder auf seine Show-Kollegen trifft, hält sich der Unternehmer noch den schmerzenden Kopf. Sofort wollen sich Diana Herold (46) und der für den Schlag verantwortliche Michael bei Tim entschuldigen, doch Annemarie blockt das komplett ab: "Wagt es nicht, ihn jetzt anzusprechen", wettert die Ex-DSDS-Kandidatin los. Tim versteht die Welt nicht mehr: "Wieso? Die können doch nichts dafür, was willst du machen? Was ist denn? Ich kann mich an nichts erinnern, Mann. Alles okay, wirklich. Das kann ja jedem passieren. Dass das keine Absicht war, weiß ich schon", zeigt sich der 29-Jährige versöhnlich. Diana und Micha versuchen, das Drama noch zu retten und beteuern: "Es tut uns wirklich von Herzen leid."

Unter Tränen klärt Annemarie ihren Liebsten im Anschluss über die Situation auf: "Ich habe an seiner Frau gezogen auf diesem Podest und habe gesagt, lotse deinen Mann von meinem weg und sie hat gesagt: 'Schlag, Schatz, schlag'! Sie hätte Stopp sagen können, sie hätte sagen können, geh zurück. Und das hat sie nicht gemacht und das wollte ich dir eigentlich nicht sagen", schildert sie den Vorfall. Der Knüppelschlag hat allerdings auch für die gesamte Gruppe Konsequenzen: Da das Spiel abgebrochen werden musste, wird es nicht gewertet – und somit konnte sich kein Paar für die anstehende Nominierung safen!

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Michael Tomaschautzki und Tim Sandt bei einem Sommerhaus-Spiel

Anzeige

TVNOW Michael und Diana abseits der Sommerhaus-Gruppe

Anzeige

TV NOW Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, "Sommerhaus der Stars" Folge eins

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de