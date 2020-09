Das konnte Rafi Rachek (30) nicht mit ansehen! Am heutigen Freitag war es so weit: Sein Freund Sam Dylan (29) stieg beim Promi-Boxen mit seinem Erzrivalen Serkan Yavuz (27) in den Ring. Die beiden hatten sich schon lange vor dem Fight in den Haaren – vor allem wegen Serkans Vergangenheit mit Sams BFF Jade Übach (26). Kein Wunder, dass ganz schön die Fäuste flogen – so sehr, dass Rafi mitten im Kampf den Ring stürmte.

Die ersten drei Runde hielt sich der Bachelor in Paradise-Star noch zurück und schlug nicht zu heftig zu. Doch ab der vierten Runde ging er richtig zur Sache. Er drängte seinen Gegner in die Ecke und prügelte auf ihn ein. Das war der Moment, in dem Sams Partner sich von seinem Sitzplatz erhob, in den Ring sprang und auf Serkan losgehen wollte. Die Security war sofort zur Stelle. Nur widerwillig ließ er sich abführen.

Dass Rafi selbst kein Fan von Serkan ist, hatte er schon vor dem Duell klar gemacht. Im Interview mit Melissa Khalaj (31) regte er sich noch einmal darüber auf, dass der Student im Vorfeld einen vermeintlich homophoben Beitrag gepostet hatte. Könnt ihr verstehen, dass Rafi eingeschritten ist? Stimmt ab!

Anzeige

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "Cirque du Soleil- Totem" in Düsseldorf

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Sam Dylan und Serkan Yavuz bei Promiboxen 2020

Anzeige

SAT.1 Sam Dylan, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de