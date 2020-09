Geht Andrej Mangold (33) in Das Sommerhaus der Stars etwa manipulativ vor? Eigentlich gehörten der einstige Bachelor und seine Partnerin Jennifer Lange (26) zu den Sommerhaus-Favoriten. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet: Nach dem Einzug von Evanthia Benetatou (28) zeigte sich der Rosenkavalier von einer anderen Seite und machte in den Augen einiger Zuschauer Stimmung gegen den Neuzugang. Diana Herold (46) bezeichnete ihn sogar als "Chef-Manipulator". Ließen sich die anderen Paare von Andrej wirklich beeinflussen? Promiflash hakte bei ihnen nach...

Martin Bolze (63) und Michaela Scherer (54) waren sich zumindest sicher: Sie haben sich ohne Andrejs Einfluss ihr ganz eigenes Bild von Eva und ihrem Partner Chris gemacht. "Wir konnten uns alle unsere eigene Meinung bilden", stellte das Paar klar. Eva sah die ganze Angelegenheit anders: Sie habe im Vorfeld damit gerechnet, dass der ehemalige Rosenkavalier gegen sie hetzen werde, erklärte sie gegenüber Promiflash.

Dennoch sei sie schockiert, dass "er es in so einer eindringlichen und perfiden Art und Weise macht". Vor laufenden Kameras habe sie Andrej so ein Verhalten nicht zugetraut, gab sie an. Für die Exit-Kandidaten Diana und Michael Tomaschautzki sei hingegen nach kurzer Zeit bereits klar gewesen, dass Andrej sich als Manipulator aufspiele. Dennoch appellierte das Paar daran, nicht den Respekt voreinander zu verlieren. "Wenn man nicht mit denen, die sich im Sommerhaus eventuell falsch verhalten haben, respektvoll umgeht, ist man dann nicht genauso?", gaben sie gegenüber Promiflash an.

