Wird das Promiboxen Elena Miras' vorerst letzter großer TV-Auftritt? Die vergangenen Wochen dürften nicht unbedingt leicht für die Love Island-Beauty gewesen sein: Nach drei Jahren Beziehung trennte sie sich vor kurzem von ihrem Freund Mike Heiter (28), mit dem sie auch die gemeinsame Tochter Aylen hat. Am Freitagabend meistert Elena (28) nun beim Sat.1 Promiboxen den ersten öffentlichen Auftritt nach dem Liebes-Aus. Wird es danach vielleicht ruhiger um die einstige Dschungelcamp-Kandidatin? Mit Promiflash plauderte sie nun über ihre Pläne nach dem schlagkräftigen TV-Event.

Elena musste nämlich nicht nur das Beziehungsende verarbeiten. Sie stand auch regelmäßig im Ring, um für den Kampf gegen Anastasiya Avilova (32) zu trainieren. Im Promiflash-Interview deutete sie nun an, dass nach dem Match erstmal andere Dinge als ihre TV-Präsenz ganz oben auf der Prioritätenliste stehen: "Das erste ist meine Tochter und danach mal schauen." Sie hätte schon ein paar Projekte in Aussicht, die sie sich aber offen lassen will. "Erstmal Aylen und dann auch wieder mal Zeit für mich, um einfach den Kopf frei zu haben, weil das war jetzt schon mega mega hart", fasste die Schweizerin zusammen.

Konkret hat Elena jetzt aber vor, Deutschland den Rücken zu kehren. "Ich werde nicht mehr in Deutschland wohnen. Nur noch in der Schweiz", machte sie deutlich. Lediglich für Projekte würde sie der Bundesrepublik einen Besuch abstatten, denn: "Das Thema ist abgeschlossen", zog sie ihr Fazit.

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen im März 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras in Dubai

