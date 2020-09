Lily Collins (31) schwebt auf Wolke sieben! Im vergangenen Juli tauchten die ersten Liebesgerüchte um die Schauspielerin auf. Ist sie etwa mit Charlie McDowell (37) zusammen, dem Ex-Freund von Emilia Clarke (33)? Die Beziehung bestätigte das Paar nach etlichen Spekulationen und mehreren Turtelbildern erst im April dieses Jahres. Ihre Liebe halten sie allerdings weiterhin von der Öffentlichkeit fern. Umso schöner ist es, dass Lily nun dieses zuckersüße Update teilt: Sie und Charlie haben sich verlobt!

Lily verkündete die romantische Nachricht am Freitag auf ihrem Instagram-Account. "Ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet und kann es kaum erwarten, mein restliches Leben mit dir zu verbringen", schwärmte die 31-Jährige in dem Netzbeitrag. Zusätzlich teilte sie ganz private Fotos von der Verlobung: Der Fotograf fing den Moment ein, als Charlie vor seiner Auserwählten auf die Knie ging und ihr den Ring hinhielt, während Lily komplett überwältigt wirkt.

Lilys Community ist total aus dem Häuschen: In den ersten 20 Minuten nach Veröffentlichung des Posts klickten bereits rund 500.000 User auf den Like-Button und hinterließen etliche begeisterte Nachrichten: "Ich freue mich so sehr für dich. Ich liebe dich. Was für ein besonderer Tag", kommentierte Ciara (34). Der Sängerin schließen sich weitere Promis mit Glückwünschen an, wie zum Beispiel die Schauspieler Ashley Tisdale (35) und Kevin Zegers (36).

Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell im September 2020

Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins' Verlobungsring

Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Freund Charlie McDowell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de