Ende Juli wurde Lily Collins (31) das erste Mal mit Regisseur Charlie McDowell (36) bei einem Date erwischt. Kurz darauf machte die Hollywood-Beauty die Beziehung mit einem Netz-Beitrag offiziell. Seitdem hält das Pärchen seine Beziehung jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Aber nun überrascht die Schauspielerin ihre Fans mit etwas ganz Besonderem: Lily teilt den ersten entstandenen Paar-Schnappschuss von sich und Charlie mit ihren Fans!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 31-Jährige nun einen äußerst seltenen Beitrag: Eng aneinander gekuschelt posiert die Beauty ziemlich verliebt an der Seite ihres Freundes für ein Foto. "Das ist unser erstes gemeinsames Bild – aber zum Glück nicht das letzte", betitelt sie ihren Social-Media-Post. Ihre Community ist bei diesem Anblick total aus dem Häuschen. "Das ist so süß", kommentiert einer der User.

Einen ersten offiziellen Auftritt zusammen hatte das Paar zwar noch nicht, dennoch zeigte es sich in der Vergangenheit ab und zu schon voll verknallt. So hatten Paparazzi die zwei im September 2019 bei einem Spaziergang in New York erwischt. Ziemlich ausgelassen hatten Lily und Charlie eine Portion Eiscreme verdrückt und sich immer wieder verliebte Blicke zugeworfen.

Anzeige

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins mit ihrem Freund Charlie McDowell

Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Freund Charlie McDowell



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de