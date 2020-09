Es war ein Riesenschock für ihre Fans: Anfang September gaben Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) überraschend ihre Trennung bekannt. Einen genauen Grund nannten die Reality-TV-Stars nicht. Die Schweizerin betonte lediglich, dass ihre Beziehung momentan einfach nicht mehr funktionieren würde. Auch wenn die beiden kein Paar mehr sind, wollen sie jedoch weiterhin ein Team sein – für ihre gemeinsame Tochter Aylen. Deshalb wird Mike seiner Ex bei deren bevorstehendem TV-Kampf auch auf jeden Fall die Daumen drücken!

Heute Abend tritt Elena bei Das große Sat.1 Promiboxen gegen ihre ehemalige Dschungelcamp-Konkurrentin Anastasiya Avilova (32) an. In seiner Instagram-Story veröffentlichte Mike nun ein Bild seiner Verflossenen, das sie in einer coolen Kämpferpose zeigt. Darunter betonte er: "Ich weiß, du schaffst das! Du weißt, ich stehe trotz allem hinter dir, Elena."

Im Publikum wird Mike dennoch nicht sitzen, wie seine Verflossene bereits gegenüber Promiflash betonte: "Mike wird natürlich nicht beim Kampf dabei sein. Jetzt im Moment, wo das alles so frisch ist bei uns, da wäre das nicht so produktiv." Was sagt ihr zu Mikes Botschaft? Stimmt ab!

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

ActionPress Elena Miras und Mike Heiter, TV-Gesichter

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Bekanntheit

