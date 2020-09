Es ist kein Geheimnis mehr, in wen Yeliz Koc (26) verliebt ist. Ein paar Wochen nach der Trennung von Johannes Haller (32) im Mai verriet die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Vor knapp sechs Wochen bestätigte sie dann offiziell, dass sie mit Jimi Blue Ochsenknecht (28) zusammen ist. Seitdem posten die zwei gemeinsame Clips und Fotos im Netz. Nur über ihr Kennenlernen verrieten sie nichts – bis jetzt!

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram erklärte die Brünette nun, dass sie und Jimi über Social Media in Kontakt kamen. Außerdem hatte seine Mama Natascha Ochsenknecht (56) wohl auch Amor gespielt. Das erste Date hätten sie dann in Berlin gehabt und dann sei alles ganz fix gegangen, was für das Paar zunächst selbst erschreckend gewesen sei. "Es war beim ersten Treffen schon irgendwie anders, wir haben uns selbst jeden Tag gewundert, wie schnell alles geht."

Yeliz und Jimi sind sogar schon bereit, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu gehen. Die 26-Jährige erzählte ihrer Community bereits, dass sie von Hannover nach Berlin – also die Heimat des Schauspielers – ziehen will. Und bei dem Q&A teilte sie jetzt mit, dass Jimi und sie dort zusammen wohnen wollen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc auf Mallorca

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

