Aaron Hundhausen hat es Walentina Doronina scheinbar mächtig angetan! In der vergangenen Folge von Ex on the Beach stieß der 21-Jährige zum Kuppelshow-Cast hinzu und mischte die Stimmung im Flirt-Domizil mächtig auf: Walentina, die zuvor eigentlich mit Luigi Birofio geflirtet hatte, ließ sich direkt auf den Fitnessliebhaber ein und schreckte auch vor körperlicher Nähe nicht zurück – kein Wunder: Aaron entspricht voll und ganz ihren Vorstellungen von einem Traummann!

"Als Aaron morgens plötzlich in der Villa stand, war ich sehr überrascht: Groß, blond und trainiert – genau mein Typ", schwärmte die 20-Jährige im Promiflash-Interview. Vor allem seine positive Ausstrahlung und seine Augen hätten sie um den Verstand gebracht. Doch auch charakterlich schien es bei den beiden sofort gepasst zu haben. "Bei Aaron und mir war direkt ein Good Vibe", erklärte die Blondine. Aus diesem Grund habe sie sich auch nicht vor Körperkontakt gescheut und sich von ihm massieren lassen. "Körperliche Nähe ist mir in einer angehenden Partnerschaft sehr wichtig. Wenn das nicht passt, dann braucht man gar nicht erst weiter gehen", stellte Walentina klar.

Trotzdem wies die Essenerin Aaron zunächst zurück, als er versuchte, sie zu küssen. Gegen Abend hat sich ihre Meinung aber offenbar geändert, sodass sie sich dann doch noch auf einen Kuss einließ. "Das hat sich sehr vertraut und gut angefühlt", resümierte Walentina im Nachhinein.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.



TVNOW / Frank Fastner Walentina Doronina, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020



TVNOW Aaron und Walentina in der zweiten "Ex on the Beach"-Folge



Instagram / mcaarons Aaron Hundhausen, Reality-TV-Star





