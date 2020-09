Sebastian Pannek (34) hat keine erfreulichen Neuigkeiten zu verkünden! Für gewöhnlich lässt der ehemalige Bachelor seine Fans im Netz lieber an den schönen Momenten seines Lebens teilhaben und versorgt sie mit den neusten Schnappschüssen aus seinem Alltag. Nicht selten setzt er darauf auch seinen durchtrainierten Körper in Szene. Auf Sport wird Sebastian in der nächsten Zeit aber wohl leider verzichten müssen: Er hat einen Bandscheibenvorfall!

In seiner Instagram-Story meldet sich der 34-Jährige von einem Arztbesuch zurück. "Ich habe die Ergebnisse vom MRT bekommen. Ich habe einen Bandscheibenvorfall und aus zwei Bandscheiben ist auch Flüssigkeit ausgetreten", erzählt der Vater eines Sohnes. Aus diesem Grund solle er sich nun nicht so viel bewegen und alles etwas ruhiger angehen lassen. Sebastians Schmerzen halten sich zum Glück aber in Grenzen. "Ich schleppe das schon eine Weile mit mir herum und habe mich schon so ein bisschen an den Schmerz gewöhnt und versucht, das zu behandeln", erklärt das Male-Model.

Trotz allem bleibt Sebastian aber optimistisch. "Das ist nicht meine erste Verletzung", stellt er klar und betont, dass er sich von seinen gesundheitlichen Problemen bisher immer gut erholt habe – und danach sogar gestärkt gewesen sei.

ActionPress Sebastian Pannek im Februar 2019 in Köln

ActionPress Sebastian Pannek, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, März 2020

