Luca Hänni (25) nimmt seine Freundin in Schutz! Erst kürzlich sorgte Christina Luft (30) für Schlagzeilen: Die Let's Dance-Bekanntheit packte darüber aus, wie es hinter den Kulissen von professionellen Tanzturnieren zugehen kann. So wurde die Brünette einst aus einem internationalen Wettkampf gewählt, weil sie in den Augen der Juroren "zu fett" gewesen sei – obwohl sie zu dem Zeitpunkt die gleiche Figur hatte wie heute. Nun äußerte sich ihr Freund Luca im Promiflash-Interview zum Bodyshaming!

Luca stellte klar: Seine Christina sei genau richtig, so wie sie ist! Deshalb fiel ihm zu solchen gemeinen Einschätzungen der Kampfrichter auch nicht viel ein: "Also, natürlich geht sowas nicht, das sagt man nicht. Das kann ich von meiner Seite sagen – und einfach, dass sie für mich perfekt ist", fasste er sich gegenüber Promiflash kurz.

Luca und Christina lernten sich tatsächlich auch beim gemeinsamen Tanzen kennen. Der Sänger nahm 2020 an Let's Dance teil und schwebte dort gemeinsam mit der 30-Jährigen über das Parkett. Nach dem Ende der Staffel ließen sie die Katze – nach längerem Gemunkel der Fans – dann auch aus dem Sack: Seit Juli gehen sie offiziell als Paar durchs Leben.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Luft und Luca Hänni im "Let's Dance"-Finale

Instagram / christinaluft Christina Luft im September 2020

