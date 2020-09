Wie ist es wirklich um die Beziehung zwischen Demi Lovato (28) und Max Ehrich (29) bestellt? Die beiden Sänger gaben erst vor wenigen Monaten ihre Verlobung bekannt. Kurze Zeit später soll nun jedoch wieder alles vorbei sein. Ein Insider behauptete, dass sich die zwei getrennt hätten, da sie sich angeblich lieber auf ihre Karrieren konzentrieren wollten. Doch was ist dran an diesen Gerüchten? Jetzt bezieht Max Stellung!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 29-Jährige ein Statement, in dem er schrieb: "Stell dir vor, du erfährst deinen Beziehungsstatus durch die Klatschpresse, während du mitten in den Dreharbeiten zu einem Film bist und einen Pastor spielen sollst." Näher ging er darauf jedoch nicht ein – er unterstrich diese Aussage lediglich mit einem Tauben-Emoji.

Demi äußerte sich bislang noch nicht zu den Trennungsgerüchten. Im Netz zeigte sie sich nun allerdings ohne Verlobungsring – und trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Hunde über Menschen", was bedeuten könnte, dass Tiere besser als Menschen seien. Glaubt ihr auch, dass das eine Anspielung auf ein mögliches Ende der Beziehung zwischen ihr und Max ist? Stimmt unten ab!

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Max Ehrich im Juli 2020

Instagram / ddlovato Max Ehrich und Demi Lovato

Instagram / maxehrich Demi Lovato mit ihrem Freund Max Ehrich

