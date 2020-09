Es war eine Riesenüberraschung für ihre Fans: Rapper Machine Gun Kelly (30) datet Schauspielerin Megan Fox (34)! Nachdem es in den ersten Monaten nur Gerüchte gegeben hatte, machten sie ihre Beziehung schließlich mit gemeinsamen Schnappschüssen im Netz offiziell. Erst kürzlich betonte der Musiker, dass er noch nie jemanden so geliebt habe wie seine schöne Freundin. Zwar halten die Turteltauben sich inzwischen nicht mehr bedeckt, was ihre Liebe angeht – dennoch bekommen ihre Fans solche Bilder nur selten zu Gesicht: Megan und Machine Gun Kelly zeigen sich ganz vertraut auf offener Straße!

Paparazzi lichteten die zwei am Donnerstagabend beim Verlassen des Dream Hotels in Los Angeles ab, wo sie laut Daily Mail mit ein paar Freunden den Release seines neuen Albums "Tickets to My Downfall" gefeiert haben sollen. Auf den Bildern fällt sofort auf: Megan und ihr Freund halten ständigen Körperkontakt – sie wirken total vertraut miteinander. Weitere Aufnahmen zeigen die beiden anschließend in einem Restaurant in West Hollywood. Auch hier können sie gar nicht die Finger voneinander lassen und werfen sich ständig verliebte Blicke zu.

Ein weiteres Detail, das auf den Schnappschüssen ins Auge springt: Machine Gun Kelly ist wesentlich größer als seine Partnerin! Obwohl Megan Absatz trägt, überragt er sie auf den Fotos um mehr als einen Kopf – tatsächlich sind es ganze 29 Zentimeter: Die Brünette ist 1,63 Meter groß und der Blondschopf stolze 1,92 Meter.

iamKevinWong.com / MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox in Los Angeles

007 / PhotoGroup / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly in West Hollywood

iamKevinWong.com / MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox

007 / PhotoGroup / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly

007 / PhotoGroup / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly

