Warum kann sich Walentina Doronina einfach für keinen Mann entscheiden? Die Essenerin lässt nämlich bei Ex on the Beach sonst nichts anbrennen: Nachdem sie sich anfangs mit Luigi vergnügt hatte, warf sie zwischendurch auch mal ein Auge auf Paul und Falk. Im Moment scheint ihr allerdings Neuzugang Aaron Hundhausen am besten zu gefallen – so hat sich die Blondine jetzt sogar den Po von dem Hottie massieren lassen! Ganz offensichtlich verschwendet Wale inzwischen keinen Gedanken mehr an ihren ersten Flirt Gigi. Aber warum eigentlich?

Promiflash hat bei der Kuppelshow-Kandidatin mal nachgefragt! "Ich bin mit der Intention in das Format gegangen, dort die Liebe zu finden. Ich war nicht auf Spaß aus wie Gigi oder andere, sondern hatte eine ernsthafte Mission", betont Walentina – und stellt anschließend klar: "Natürlich habe ich auch von meiner Erfahrung in Bezug auf Männer Gebrauch gemacht. Und nach dem Date mit Gigi wusste ich, dass er nur Spaß will und da war er bei mir wortwörtlich an der falschen Adresse!"

Gigi ist nun also Geschichte. Und wie sieht es mit den anderen Männern aus? "Paul und ich haben uns extrem gut verstanden und konnten über alles reden. Mehr als eine gute Freundschaft ist dort nicht", beteuert die Beauty. "Mit Falk bin ich auch auf einer chilligen Friendzone." Seid ihr überrascht von ihrem Statement? Stimmt ab!

TVNOW / Frank Fastner "Ex on the Beach"-Cast 2020: Luigi, Olivia, Christina, Walentina, Ferhat, Michelle, Paul, Loreen

TVNOW Walentina und Luigi, Kandidaten bei "Ex on the Beach" 2020

TVNOW Loreen und Walentina bei "Ex on the Beach" 2020

