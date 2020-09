Heiß wie eh und je! Heidi Klum (47) ist seit Jahren ein erfolgreiches Topmodel und hat sich international einen Namen gemacht. Ihr Körper ist auch mit ihren 47 Jahren noch nahezu makellos und sie lässt es sich nicht nehmen, ihn auch in Szene zu setzen. Im Netz teilt sie regelmäßig freizügige Schnappschüsse und verdreht ihren Fans damit immer noch den Kopf. Jetzt zeigte Heidi ihre sexy Kehrseite in Overknees und knappem Body.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Germany's next Topmodel-Moderatorin ein neues Foto aus ihrer Garderobe. Die Blondine ist darauf von hinten zu sehen und dreht sich leicht in Richtung Kamera. Sie trägt einen knappen Body und eine legere Jacke. Viel mehr ins Auge stechen jedoch ihre schwarzen Lackstiefel, die erst kurz unter ihrem Hintern enden und die mit Nieten versehen sind. Die Kaffeetasse in ihrer Hand wird da schnell zur Nebensache.

Wer allerdings glaubt, es ginge nicht noch einen Tick hüllenloser, der irrt. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sich die gebürtige Bergisch Gladbacherin komplett nackt bei einer Kuschelsession mit ihrem Hund Anton. Ihren Hintern verdeckte sie lediglich mit einem Pfirsich-Emoji. Ehemann Tom Kaulitz (31) scheint all das nicht zu stören. Im Gegenteil – er fungierte als Fotograf.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, "Germany's Next Topmodel"-Jurorin

Getty Images Heidi Klum bei den Cfda Fashion Awards 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Hund Anton im September 2020

