Gibt es bald wieder royalen Nachwuchs? Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) sind jetzt scheinbar gut angekommen in ihrer neuen Heimat. Zwar war die Suche nach einem neuen Zuhause nach dem Megxit zunächst schwierig, aber mittlerweile sind sie in Kalifornien sesshaft geworden. Auch finanziell scheint alles gesichert zu sein, denn die beiden haben erst kürzlich einen Megadeal mit Netflix abgeschlossen. Ein guter Zeitpunkt, um die Familie zu erweitern – das behauptet zumindest ein Insider.

Ein Vertrauter der beiden soll sich diesbezüglich gegenüber Us Weekly geäußert haben. "Jetzt, da sie sich in ihrem neuen Zuhause in Amerika wohl fühlen und alles andere in ihrem Leben auch gut läuft, hat Meghan zu Harry gesagt, dass es Zeit für ein weiteres Baby wäre", verriet der Insider. Er ist sich sicher, dass die Beauty es kaum erwarten könne, erneut schwanger zu werden. Die 39-Jährigen liebe es, Mutter zu sein und sei sich sicher, dass ein zweites Kind das Familienglück noch mehr bereichern würde.

Das Traumpaar ist schon seit Mai 2018 glücklich verheiratet und bekam im letzten Jahr sein erstes gemeinsames Kind – und vor Kurzem zog die junge Familie in ihr neues 12 Millionen Euro Anwesen ein. Ihr neues Zuhause liegt in der Küstenstadt Santa Barbara und wird von den Einheimischen auch als "Amerikanische Riviera" bezeichnet. Mit insgesamt neun Schlafzimmern, Swimmingpool und Heimkino wäre auf jeden Fall auch genügend Platz für weiteren Nachwuchs.

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in Südafrika

Getty Images Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison im Mai 2019

