Kaley Cuocos (34) Hund Dumpy macht es sich hier ganz besonders gemütlich. Dass die "Big Bang Theory"-Darstellerin eine eingefleischte Tierliebhaberin ist, zeigt sie gerne sowohl in ihrer Freizeit als auch im Netz. Dumpy hat sogar ein eigenes Social-Media-Profil, auf dem die Blondine regelmäßig niedliche Schnappschüsse teilt – und die lassen keine Zweifel: Der kleine Racker ist Kaleys Ein und Alles! Jetzt lässt sich der Vierbeiner sogar in einem Buggy von seinem berühmten Frauchen durch die Straßen New York Citys befördern!

Kaley wird von Paparazzi bei einem Spaziergang mit einem Kinderwagen abgelichtet. Ein eher ungewöhnliches Bild, schließlich hat die Schauspielerin eigentlich noch keinen Nachwuchs. Doch wen kutschiert sie dann herum? Es ist ihre heiß geliebte Fellnase! Auch sie selbst verleiht ihrer Freude am Ausflug Ausdruck und teilt auf Instagram ein Pic von ihrem Hündchen im komfortablen Beförderungsmittel. Die Follower finden's super. "Dumpy fährt mit Stil", schreibt eine begeisterte Userin.

Die Familie von Kaley und Ehemann Karl Cook wächst stetig. Immer wieder nehmen sie Vierbeiner auf – erst dieses Jahr adoptierte das Paar zwei Mini-Schweine. Die Tierfreundschaft geht sogar so weit, dass sie sich etwas ganz Besonderes für ihr Hochzeitsfoto einfallen ließen: Dort durften nämlich auch Hunde und Pferde mit dem Brautpaar posieren!

LRNYC / MEGA Kaley Cuoco mit ihrem Hund, September 2020 in New York City

Instagram / dumps_does_ny Kaley Cuocos Hund Dumpy, September 2020

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit einem ihrer Mini-Schweine, April 2020

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Mann Karl Cook mit ihren Hunden

