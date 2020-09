Da kann Chrissy Teigen (34) sich ja wirklich glücklich schätzen! Schon lange hatten Fans von dem Model und Ehemann John Legend (41) über eine mögliche Erweiterung der Familie Teigen-Legend spekuliert. Erst kürzlich gab das Paar dann endlich bekannt: Baby Nummer drei ist unterwegs. In den vergangenen Wochen teilte die Kochbuch-Autorin reichlich Einblicke rund um den Verlauf ihrer Schwangerschaft. So präsentiert sie jetzt stolz im Netz, wie Töchterchen Luna (4) sich in dieser besonderen Zeit liebevoll um ihre Mama kümmert!

Via Instagram veröffentlicht Chrissy einen Schnappschuss, auf dem Luna ihr die Haare wäscht, während sie in der Badewanne liegt. Diese sorgsame Pflege bewegt die werdende Mutter offenbar zutiefst, wie sie mit der Bildbeschreibung verdeutlicht: "Jeden Tag lässt sie mir ein warmes Bad ein [...] und verbietet mir meine Haare selbst zu waschen. [...] Womit haben wir Lulu verdient?". Auch die Follower der 34-Jährigen sind begeistert von der rührenden Geste der Vierjährigen: "Sie ist die Süßeste", schreibt eine Userin.

Ob sich Luna auf ein Brüderchen oder Schwesterchen freuen kann, verriet die Promi-Dame übrigens kürzlich völlig ungewollt in einem Video. "Das Baby ist gesund, er ist groß. Ups", verplapperte sie sich. Zum Glück nahm die Beauty es mit Humor und grinste verschmitzt in die Kamera.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Januar 2020

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Miles und Luna

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, John Legend und ihre gemeinsamen Kinder

