Hat Jessica Paszka (30) momentan Besuch von Johannes Haller (32)? Schon seit mehreren Monaten wird gemunkelt, dass die ehemalige Bachelorette und der in ihrer Staffel Zweitplatzierte etwas am Laufen haben. Die gebürtige Essenerin verbrachte nicht nur längere Zeit in Johannes' neuer Heimat Ibiza, sondern überlegte zuletzt sogar, dort ein Haus zu kaufen. Vor einigen Tagen hat Jessica jedoch die Heimreise nach Deutschland angetreten – möglicherweise aber nicht alleine: Es gibt einige Hinweise darauf, dass Johannes aktuell bei ihr sein könnte!

Bei einem Blick in die Instagram-Storys des 32-Jährigen wird schnell deutlich, dass sich dort etwas verändert hat. Von echtem Meer, Strand und Sonnenschein ist dort momentan keine Spur mehr: Stattdessen wählt der Besitzer eines Bootsverleihs starre Hintergründe, die eine Strandkulisse zeigen – und offensichtlich nicht echt sind. Denn jedes Mal, wenn Johannes sich bewegt, wird sein Umriss verpixelt. Möchte er damit vielleicht seine Umgebung kaschieren und somit mögliche Hinweise auf Jessicas Wohnung vertuschen? Immerhin filmt er, sofern er nicht sich selbst aufnimmt, alles aus großer Nähe.

Sowohl Johannes als auch Jessi haben sich bislang noch nicht eindeutig zu einer möglichen Liebelei geäußert. Im Interview mit RTL verriet die Influencerin lediglich, dass sie aktuell sehr glücklich sei. Sobald sie offiziell eine Beziehung eingehe, wolle sie dies auch mit ihren Fans teilen.

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im August 2019 auf Mallorca

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Anzeige

Promiflash Johannes Haller und Jessica Paszka, August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de