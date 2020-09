Auch Sarah Harrison (29) hatte mal mit Extra-Pfündchen zu kämpfen! Keine Frage, die einstige Bachelor-Kandidatin krempelte ihr Leben in den vergangenen Jahren ganz schön um. Ein gesunder Lifestyle steht bei ihr und ihrem Mann Dominic Harrison (29) stets auf der Tagesordnung – und das sieht man auch! Bereits wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes Ende Juli ist Sarah schon nahezu wieder in Topform. Ganz so diszipliniert in Sachen Sport und Ernährung war Sarah aber nicht immer. Sie verriet jetzt, vor einigen Jahren 20 Kilo abgenommen zu haben!

In einer Instagram-Fragerunde fragte ein Follower konkret nach, ob Fitness-Fan Sarah jemals übergewichtig gewesen sei. Sarahs Antwort war eindeutig: "Nein. War ich nicht." Allerdings räumte sie ein, früher mal etwas "schwerer" gewesen zu sein. "Um genau zu sein, hatte ich mal 80 Kilogramm und habe es geschafft, 20 Kilogramm abzunehmen", gab sie preis. Sie habe sich damals einfach nicht mehr wohlgefühlt und als Konsequenz mit Sport angefangen und sich über gesunde Ernährung informiert.

In Sachen Abnehmen ist Sarah mittlerweile ein richtiger Profi: Gemeinsam mit ihrem Liebsten begleitete sie die vergangene The Biggest Loser-Staffel als Coach des "Secret Teams". Darin half das Paar schwer übergewichtigen Kandidaten, Gewicht zu verlieren und ihr Leben bewusster zu führen.

Instagram / team.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren beiden Töchtern, August 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Kyla Harrison im September 2020

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

