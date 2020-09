Süße Neuigkeiten von Joaquin Phoenix (45)! Erst im Mai wurde bekannt, dass der Schauspieler und seine Verlobte Rooney Mara (35) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten sollen. Sie selbst haben sich dazu allerdings nie öffentlich geäußert. Die "Song to Song"-Darstellerin wurde zu der Zeit aber mit einer verdächtigen Wölbung an ihrem Bauch abgelichtet – und tatsächlich: Jetzt sind Joaquin und Rooney Eltern geworden!

Das bestätigte nun der Regisseur Victor Kossakovsky auf dem Zurich Film Festival im Rahmen eines Q&As. Als er gefragt wurde, warum Joaquin nicht vor Ort sei, antwortete er: "Er hat gerade ein Baby bekommen." In diesem Zuge plauderte er auch gleich das Geschlecht und sogar den Namen des Hollywood-Nachwuchses aus: "Ein wunderschöner Sohn Namens River." So hieß auch Joaquins älterer Bruder, der 1993 im Alter von 23 Jahren an einer Drogenüberdosis starb.

Der "Joker"-Darsteller und seine Liebste haben sich selbst noch nicht zu den Baby-News geäußert. Dabei meldete sich Joaquin erst gestern via Instagram zu Wort – allerdings um eine Spendenaktion zu unterstützen.

