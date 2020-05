Schöne Neuigkeiten von Joaquin Phoenix (45) und seiner Verlobten Rooney Mara (35)! Das vergangene Jahr hätte kaum besser für den Joker-Darsteller laufen können: Mit seiner Hauptrolle in der Comic-Realverfilmung heimste er seinen ersten Oscar ein. Auch privat läuft es jetzt so richtig rund für den 45-Jährigen. Mit seiner Schauspielkollegin Rooney soll er bereits seit einigen Monaten verlobt sein – und das Paar sei außerdem nicht mehr lange nur zu zweit: Joaquin erwartet Gerüchten zufolge mit der 35-Jährigen sein erstes Kind!

Dass die "Song to Song"-Darstellerin schwanger ist, berichtet nun Page Six unter Berufung auf Insider. Bereits im sechsten Monat soll die US-Amerikanerin demnach sein. Eine offizielle Bestätigung der Babynews steht zwar noch aus, als Rooney aber zuletzt von Paparazzi abgelichtet worden war, könnte sie tatsächlich etwas versteckt haben – zumindest trug sie ein weites T-Shirt, als sie am 10. Mai zusammen mit ihrer Schwester Kate (37) deren ersten Muttertag feierte.

Obwohl sich Joaquin und Rooney weitestgehend bedeckt halten, was ihr Beziehungsleben angeht, zeigten sich die beiden im vergangenen Oktober auffällig innig – zumindest für ihre Verhältnisse: Bei der "Joker"-Premiere legte er liebevoll den Arm um seine Liebste und zog sie auf dem roten Teppich nah zu sich heran.

Anzeige

Getty Images Joaquin Phoenix bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Jamie Bell und Kate Mara im April 2019

Anzeige

Getty Images Rooney Mara und Joaquin Phoenix bei den Oscars 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de