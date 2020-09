Sonya Kraus (47) hat ihre Kinder mit ihren Das Internat-Kollegen schwer beeindruckt! Am 15. Oktober geht die neue Joyn-Webserie an den Start. In der wird die einstige "talk talk talk"-Moderatorin an der Seite erfolgreicher Social-Media-Stars wie Chany Dakota, Leon Pelz und Mario Novembre (20) zu sehen sein. Dass Sonya neuerdings mit den Webstars zusammenarbeitet, macht ihre zwei Söhne ganz schön stolz!

In einem Gespräch mit Promiflash berichtet die Blondine, dass sie gemeinsam mit ihren Jungs den "Das Internat"-Cast durchgegangen sei – während den zwei Grundschülern die meisten der jungen Schauspieler ein Begriff waren, hätte sie selbst zuvor nur Leon gekannt. Ihren Kindern zuliebe habe Sonya ihre Co-Stars dann aber trotzdem darum gebeten, mit ihr für gemeinsame Schnappschüsse zu posieren: "Damit ich bei meinen Kids so richtig angeben kann – das ist mir auch gelungen!"

Doch nicht nur Sonyas Söhne, auch die älteren Geschwister ihrer Freunde konnten kaum fassen, dass die 47-Jährige Kontakt zu Chany und Co. hat. "Was soll ich sagen? Ich bin die coolste Mutti der ganzen Schule. Von heute auf morgen bin ich cool!", freut sich der "Do It Yourself - S.O.S."-Star.

benrashots Chany Dakota, Sonya Kraus, Luana Knöll und Payton. R von der Joyn-Serie "Das Internat"

benrashots Sonya Kraus und Leon Pelz am "Das Internat"-Set

Getty Images Sonya Kraus im Jahr 2015

