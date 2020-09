Gwyneth Paltrow (48) lässt die Hüllen fallen! Die Schauspielerin ist bekannt dafür, großen Wert auf einen gesunden Lebensstil und Fitness zu legen. Um in Form zu bleiben, setzt sie auf regelmäßiges Cardio-Training und eine ausgewogene Ernährung – und das offensichtlich mit Erfolg: Die Blondine kann nämlich nicht nur in Designerroben auf dem roten Teppich glänzen. Sie macht auch völlig nackt eine gute Figur, wie sie jetzt mit einem Geburtstagsfoto beweist!

Am Sonntag feierte die "Iron Man"-Darstellerin ihren 48. Geburtstag und wollte sich dabei offenbar ganz frei fühlen: Deshalb entledigte sie sich all ihrer Kleidung und posierte für einen Schnappschuss splitterfasernackt in ihrem Garten! Während sie mit ihren Armen und Beinen die intimen Stellen verdeckt hielt, gewährte sie dafür aber freie Sicht auf ihren straffen Bauch! "Ich trage heute nichts als meinen Geburtstagsanzug!", schreibt sie zu ihrem freizügigen Look.

Der "Geburtstagsanzug" kommt bei ihrem Fans extrem gut an! Die liken das Bild nicht nur zahlreich, sondern kommentieren es auch fleißig: "Pepper hat eine scharfe Kehrseite!", spielt ein Fan auf Gwyneth' Marvel-Rolle an. Und auch ein anderer Follower zeigt sich begeistert vom Körper des Hollywoodstars: "Verdammt, Geburtstagskind, du wirst mit jedem Tag schöner!"

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den Golden Globes 2020

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images "Iron Man"-Star Gwyneth Paltrow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de