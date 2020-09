Nackte Tatsachen bei Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) – aber was hat es mit diesem imPOsanten Pic auf sich? Dass vor allem die Germany's next Topmodel-Chefin gerne mal etwas freizügiger für die Kamera posiert, beweist sie schon seit Monaten mit diversen Posts auf ihrem Social-Media-Account – und auch Tom traut sich immer öfter mit auf die sexy Schnappschüsse. Am vergangenen Wochenende holte das Paar allerdings zum absoluten Höhepunkt aus: Auf diesem Foto zeigen sie ihre nackten Kehrseiten! Die Band ihres Göttergatten könnte damit etwas zu tun haben...

In der Instagram-Story von Toms Band Tokio Hotel feiern die Hintern des Gitarristen und seiner Liebsten Premiere: Während sie sich offenbar ungeschminkt und ohne Slip in einem kurzen Top an der Stange eines Sonnenschirms rekelt, hat der 31-Jährige einfach seine Shorts runtergezogen und sein Feinripp-Shirt gelüftet, um seine vier Buchstaben zu präsentieren. "Hoch die Hände, Wochenende!", schreibt das Duo zu dem Foto. Ganz zufällig war die Wahl des Insta-Accounts, auf dem das Bild geteilt wurde, sicher nicht – Tokio Hotel teasern nämlich schon seit einigen Tagen ein neues Release an.

Ausgerechnet einer der ersten Hits des Quartetts "Durch den Monsun" soll demnächst neu aufgelegt werden. Das gaben Tom und sein Zwillingsbruder Bill (31) an ihrem Geburtstag am 1. September feierlich bekannt: "Wir sind so aufgeregt zu verkünden, dass wir einen neuen Plattenvertrag mit Sony Music und Epic Records unterschrieben haben. Um diese neue Ära zu starten, bringen wir Anfang Oktober Monsun raus", hieß es ebenfalls auf Instagram. Der Release rückt also näher und das Po-Pic könnte für die nötige Aufmerksamkeit gesorgt haben.

