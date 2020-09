Die Love Island-Staffel endet heute mit einem glücklichen Siegerpärchen! Am letzten Abend in der Villa standen sich noch vier Couples gegenüber. Nachdem aber bereits Chiara Antonella und Melvin Pelzer (26) sowie Henrik Stoltenberg und Sandra Janina die Kuppelshow verlassen mussten, ging es nun am Ende um den ersten und zweiten Platz. Doch wer konnte sich durchsetzen – Melina Hoch und Tim Kühnel oder Marc Zimmermann und Anna Iffländer?

Die Zuschauer haben abgestimmt – Melina und Tim haben gewonnen! Die starken Gefühle, die sich zwischen den beiden in den vergangenen Wochen entwickelt haben, haben die Fans am meisten überzeugt. Nach der Verkündung ist nur die große Frage: Was passiert mit dem Preisgeld von 50.000 Euro? Melina zieht den Umschlag mit dem Batzen Geld und darf sich entscheiden – teilt sie mit Tim oder nimmt sie alles selbst mit nach Hause. "Das muss ich mir nicht überlegen. Wir haben das zusammen gemacht. Also teilen wir das natürlich auch", betont sie.

Die Promiflash-Leser sahen im Vorfeld allerdings nicht Melina und Tim auf dem Siegertreppchen. In einer Umfrage glaubten 50,4 Prozent der insgesamt 6.958 Wählern, dass Marc und Anna mit den 50.000 Euro Preisgeld nach Hause gehen könnten. Mit 30,4 Prozent waren Melina und Tim lediglich auf Platz zwei.

RTLZWEI Melina Hoch und Tim Kühnel im "Love Island"-Finale

RTLZWEI Melina Hoch und Tim Kühnel im "Love Island"-Finale

RTLZWEI Melina Hoch, Tim Kühnel, Anna Iffländer und Marc Zimmermann im "Love Island"-Finale

