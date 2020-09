Welches Love Island-Pärchen hat die Herzen der Zuschauer erobert? Nach vier intensiven Wochen mit heißen Flirts, romantischen Gesten und bitteren Tränen läuft die Zeit auf der Liebesinsel für die Teilnehmer am Montagabend ab. Im großen Finale stehen heute vier Couples: Anna Iffländer und Marc Zimmermann, Melina Hoch und Tim Kühnel, Chiara Antonella und Melvin Pelzer (26) sowie Henrik Stoltenberg und Sandra Janina. Doch welches Pärchen hat die größte Chance auf den Sieg und damit auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro?

Aus einer Promiflash-Umfrage geht ein klarer Favorit hervor: 50,4 Prozent der insgesamt 6.958 Wähler sind fest davon überzeugt, dass das "Mäuse-Match" Marc und Anna das Rennen machen wird. Mit etwas Abstand zu den beiden stehen Melina und Tim an zweiter Stelle – für sie haben 30,4 Prozent gestimmt. Nur 10 Prozent glauben an einen Sieg von Henrik und Sandra. Das Schlusslicht bilden Chiara und Melvin, die lediglich 9,2 Prozent der Fans auf dem Siegertreppchen sehen [Stand: 28. September, 17.45 Uhr].

Doch nicht nur die Promiflash-Leser sehen das so – auch die einstigen Islander und Turteltauben Dijana Cvijetic (26) und Marcellino Kremers können sich gut vorstellen, dass Anna und Marc als Sieger abreisen werden: "Sie waren von Anfang an die Favoriten und werden das Ding sicher gewinnen", erklärten sie in einem Gespräch mit Promiflash.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im November 2019

Anzeige

Instagram / chiiara_antonella "Love Island"-Star Chiara Antonella

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic auf Mallorca, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de