Auf diesen Fotos steht Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) die Begeisterung ins Gesicht geschrieben! Immer wieder entzücken Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) die Öffentlichkeit mit süßen Familienschnappschüssen. Vor allem die drei Kinder des royalen Paares verzaubern immer wieder Fans der Family. Jetzt tauchten neue Bilder eines Ausflugs der königlichen Rasselbande auf, die zeigen: Die Kids dürften an diesem Tag besonders viel Spaß gehabt haben!

Die Familie hat nämlich dem Naturforscher David Attenborough (94) einen Besuch abgestattet. "Die Fotos wurden Anfang dieser Woche in den Gärten des Kensington Palace aufgenommen", wurde unter den Instagram-Bildern erklärt, die die Royals mit dem Tierfilmer zeigen. Die drei Kinder schienen den Pics zufolge begeistert gewesen zu sein. In abgestimmten Outfits, die in einem blau-grauen Ton gehalten sind, fühlt sich der Nachwuchs von William und Kate von dem 92-Jährigen wohl prächtig unterhalten.

Ein ganz besonderes Geschenk kam während des Besuchs vor allem George zu. "Als sie sich trafen, schenkte Sir David George einen Zahn von einem riesigen Hai", hieß es in der Mitteilung auf Instagram. Der Naturhistoriker soll das Stück während eines Familienurlaubs in den späten 1960er Jahren in Kalkstein gefunden haben. Die Freude über das Präsent war bei dem Siebenjährigen offenbar riesig. Neugierig hielt er das besondere Stück in den Händen.

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Söhnen Prinz George und Prinz Louis

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Prinz George in Hamburg, 2017

