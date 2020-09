Die Beckhams lassen es sich gut gehen! Erst letzte Woche fand in London die Fashion Week statt. Auch Victoria Beckham (46) stellte ihre neuesten Entwürfe aus ihrer eigenen Kollektion vor und musste wegen der aktuellen Lage mit neuen Herausforderungen klarkommen. Jetzt erholte sich das ehemalige Spice Girl zusammen mit Ehemann David Beckham (45) in einem deutschen Wellnessresort vom Stress der letzten Wochen.

Das Paar sendet auf Instagram Grüße aus dem Schwarzwald. Unter ein süßes Pärchen-Pic schreibt Victoria: "Postkarte von unserer Wellness-Woche in Deutschland!" Auf dem Foto sieht man das Traumpaar Händchen haltend, während beide den Sonnenuntergang betrachten. Zusammen verbrachten sie eine Woche in einem Luxushotel in Baden-Baden. Online teilten sie noch mehr Pics von leckerem Essen, romantischen Spaziergängen und wilden Schafen.

Eine Woche in dem Resort soll pro Person an die 4.000 Euro kosten und beinhaltet besondere Detox-Behandlungen wie zum Beispiel eine sogenannte Ozontherapie. Victoria und David sind nicht das erste Mal in Baden-Baden. Sie besuchten den Kurort in Baden-Württemberg bereits 2018.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und David Beckham im Schwarzwald 2020

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und David Beckham im Schwarzwald 2020

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im August 2020

