Einen Deal bei Die Höhle der Löwen zu ergattern, ist kein Zuckerschlecken! Am Montagabend wagten sich Sven Witthöft und Tim Breker in das beliebte TV-Format und stellten dort Vytal vor: Ein digitales Mehrwegsystem mit eigenen Leihschalen für Take-Away- und Lieferessen – und das ganz ohne Pfand! Die Gründer sackten am Ende tatsächlich eine üppige Investition von Georg Kofler (63) ein: 450.000 Euro für 12,5 Prozent ihrer Unternehmensanteile. Bis sie sich geeinigt hatten, war es jedoch ein echter Kampf für die Gründer!

Die Löwen nahmen Sven und Tim ordentlich in die Mangel: Keiner von ihnen war bereit, auf das Ursprungsangebot von 450.000 Euro für 10 Prozent der Anteile einzugehen – lange mussten die Tüftler mit Nico Rosberg (35) und Co. diskutieren. "Beim Pitch wirkten die Löwen respektvoll und vor allem sehr interessiert an unserem System. In der Diskussion waren manche Aussagen der Löwen dann allerdings schon sehr hart", betonen die Unternehmer im Promiflash-Interview. "Zum Glück sind wir Fans von offener und ehrlicher Kommunikation." Das hat sich am Ende ja offensichtlich auch gelohnt!

Zwar wurde ihr Pitch erst gestern ausgestrahlt – die Dreharbeiten liegen aber schon einige Wochen zurück. Wie ist es Sven und Tim seitdem ergangen? "Wir haben mit Georg Kofler für uns genau den richtigen Löwen gefunden, der Vytals Vision von einer bequemen Mehrweglösung für Take-Away und Lieferessen teilt und der uns hilft, Vytal zu einem deutschen Exportschlager zu machen, der global zur Reduktion von Plastikmüll beiträgt", schwärmen die beiden gegenüber Promiflash.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler und Nico Rosberg bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Tim Breker und Sven Witthöft bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

