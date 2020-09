Welcher Kandidat wurde heute Abend bei The Masked Singer gelüftet? In Österreich flimmert derzeit die beliebte Musikshow über die Fernsehbildschirme. In dem Format verstecken sich Stars unter aufwendigen Kostümen und performen auf der Bühne Songs – während das Juryteam und die Zuschauer versuchen, seine Identität zu erraten. Am Ende des Abends wird immer ein Promi herausgewählt – wen traf es dieses Mal?

Der Klimaheld schaffte es nicht in die nächste Runde und musste sein Gesicht enthüllen. Darunter steckte Lukas Plöchl, ein österreichischer Rapper. Unter seinem Künstlernamen Wendja veröffentlichte er Lieder wie "Abriss Austria" oder "Sanduhr". Vor seiner Karriere als Solokünstler gehörte er jahrelang zu dem Hip-Hop-Duo Trackshittaz und nahm in dieser Konstellation vor acht Jahren beim Eurovision Song Contest teil.

Kurz nach seinem Exit meldete sich Lukas auf seinem Instagram-Account und ließ seine Auftritte in der Show Revue passieren: "Was für eine Reise! Ich habe nicht versucht, eine Schiene zu fahren, die ich gut kann, wo ich mich sicher fühle, um möglichst weit zu kommen. Ausprobieren wollte ich mich, in alle Richtungen." Er habe viele tolle Erfahrungen während seiner Teilnahme sammeln können.

©PULS 4/Willi Weber Lukas Plöchl bei "The Masked Singer Austria"

Instagram / wendja_official Lukas Plöchl, Musiker

The Masked Singer, PULS 4 "The Masked Singer Austria" 2020

