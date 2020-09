Shannen Dohertys (49) Überlebenswille ist ungebrochen. Anfang des Jahres machte die ehemalige Charmed-Darstellerin publik, dass ihr Brustkrebs im vierten Stadium zurückgekehrt sei. Seitdem kämpft sie gegen die schwere Krankheit und gibt sich nicht auf. Auch wenn sie einmal schlechte Tage habe, finde sie stets die Kraft, um weiterzumachen. Sie möchte sich auch gar nicht damit auseinandersetzen, dass ihre Diagnose tödlich enden könnte.

Shannon offenbart im Interview mit Elle, dass sie eigentlich anfangen sollte, Abschiedsbriefe an ihre geliebten Menschen zu schreiben, doch dazu fühle sie sich nicht bereit. "Es ist fühlt sich so endgültig an. Es fühlt sich an, als würde ich Schluss machen, aber ich will nicht Schluss machen." Sie habe stattdessen das Gefühl, sie werde noch zehn oder 15 Jahre weiterleben.

Schon kurz nachdem sie ihre Diagnose öffentlich gemacht hatte, gab sie sich in einem Instagram-Post kämpferisch angesichts der schwierigen Zeit, die vor ihr lag. "Ich werde tief nach der inneren Kraft graben, die ich brauche, um all dem ins Auge zu sehen", schrieb sie. Sie habe zwar enormen Stress, boxe sich aber nach wie vor durch.

