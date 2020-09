Ihr kleiner Mann wird ihr eindeutig zu schnell groß! Vor zwei Jahren hat sich das Leben von Denise Kappès (30) um 180 Grad gedreht: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wurden zum ersten Mal Mutter. Seitdem verzückt der kleine Ben-Matteo (2) die Beauty jeden Tag aufs Neue – und jetzt ganz besonders: Denise widmete Ben zu seinem zweiten Geburtstag herzzerreißende Worte im Netz!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 30-Jährigen eine niedliche Liebeserklärung an ihren Junior. "Mein größter Engel auf Erden! [...] Ich kann einfach nicht mit Worten beschreiben, wie unfassbar glücklich du mich machst! Manchmal bringst du mich zur Weißglut, aber das ist in der nächsten Sekunde sofort wieder vergessen", schrieb sie zu einem verschmusten Mama-Sohn-Schnappschuss. Ben sei einfach ein richtiges Energiebündel, das Schwung in ihr Leben bringt.

Erst vor wenigen Monaten hatte Denise ihren Fans einen kleinen Einblick gegeben, wie ihr Sohn sie manchmal in den Wahnsinn treibt. "Ben hat im Moment eine krasse Phase. Man merkt, dass er zu einem erwachsenen Jungen wird. Er fordert nicht nur extrem viel, sondern bockt und hat jetzt seinen eigenen Kopf", hatte sie in einem Insta-Post geschildert.

