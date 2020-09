Ray J (39) im absoluten Liebes-Wirrwarr! Seit 2016 ist der US-amerikanische Rapper mit seiner Frau Princess Love (36) verheiratet. Doch seit einigen Monaten kriselt es in der Ehe: Immer wieder will sich einer der beiden Partner von dem anderen scheiden lassen. Bisher fanden die beiden immer wieder zueinander – aber wie ist es dieses Mal? Zuletzt teilte Ray J Mitte September mit, dass er sich scheiden lassen wolle. Nun scheint er diesen Entschluss allerdings auch schon wieder zu bereuen...

Am Dienstag wurde der 39-Jährige von den Moderatorinnen der Talkshow The Real wegen seiner Trennungspläne in die Zange genommen. In dem Kreuzverhör gab er zu, dass ihn die bevorstehende Scheidung zum Nachdenken gebracht hat: "Wenn du so mitten in deiner eigenen Beziehung steckst, dann machst du manche Dinge spontan, manchmal bewegst du dich zu schnell, manchmal machst du Fehler", versuchte er sich in der Gesprächsrunde zu erklären. Er wolle damit nicht unbedingt sagen, dass er einen Fehler gemacht habe – aber er wisse auch nicht, ob er nicht doch einen Fehler gemacht habe.

Aber würde ihn seine Noch-Ehefrau denn überhaupt noch zurücknehmen? Laut The Shade Room soll die 36-Jährige von den Trennungsabsichten ihres Mannes zunächst über Social Media erfahren haben. Sie hingegen soll zu diesem Zeitpunkt noch geglaubt haben, dass er und sie für die Kinder an ihrer Ehe arbeiten würden.

Getty Images Ray J und Princess Love bei den MTV Movie and TV Awards 2019

Getty Images Ray J in Miami, Mai 2011

Getty Images Ray J und Princess Love in Louisville, 2016

