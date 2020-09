Diese zwei geben sich aktuell den nötigen Halt! Drei Monate nach dem Tod der früheren Glee-Darstellerin Naya Rivera (✝33) sind ihre Schwester Nickayla und ihr Ex-Freund Ryan Dorsey (37) zusammengezogen. Der Grund: Ryan benötigt Hilfe bei der Erziehung seines Sohnes Josey (5), der aus seiner Beziehung mit Naya stammt. Diese neue Wohngemeinschaft sorgte für allerhand Wirbel, denn einige Stimmen behaupten, dass Ryan und Nickayla ein Paar seien. Nun wurden sie bei einem vertrauten Moment zusammen erwischt! Was ist also dran an diesen Spekulationen?

In Los Angeles fotografierten Paparazzi Ryan und Nickayla dabei, wie sie Händchen haltend eine Rolltreppe herunterfuhren. Gerüchten, sie seien ein Paar, widersprachen allerdings beide. "Was er gerade braucht, ist seine Familie. Es ist eine vorübergehende Situation. Wie könnte ich ihm das verwehren? Weil ein paar Fremde etwas dazu zu sagen haben?", fragte sich Ryan in einem Video auf seinem Instagram-Account.

Auch Nickayla äußerte sich auf der Foto- und Videoplattform zu den Spekulationen: "In dieser dunkelsten Stunde meines Lebens sind meine Freunde und meine Familie das Wichtigste für mich. Ich bin für meinen Neffen da sein, auch wenn ich meine Bedürfnisse dabei hintanstellen muss", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / dorseyryan Josey Hollis und Ryan Dorsey im November 2019

Getty Images Ryan Dorsey und Naya Rivera, Schauspieler

Getty Images Nickayla Rivera bei den #Revolve-Awards in Las Vegas im November 2018

