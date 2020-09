Heute gibt's bei den Biebers einen guten Grund zum Feiern: Justin (26) und Hailey (23) haben heute ihren ersten Hochzeitstag! Am 13. September 2018 hatten sich die Turteltauben nur wenige Monate nach ihrer Verlobung zunächst standesamtlich trauen lassen. Etwas über ein Jahr später folgte die kirchliche Hochzeit. Das große Fest ist nun ein Jahr her, dürfte für das Brautpaar und die Gäste aber ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein.

Die Hochzeit fand in South Carolina statt – und zwar aus einem bestimmten Grund: "Sie wollten die Hochzeit [dort] feiern, weil es da diesen wunderschönen, romantischen Ort gab, an dem [Justin] schon mal war", erklärte Justins Managerin in einem YouTube-Clip. Auf der Gästeliste der Turteltauben standen nur ausgewählte VIPs! Unter anderem gaben sich Jaden Smith (22), Usher (41), Kendall Jenner (24) und deren Mutter Kris (64) die Ehre. Während der Party kam es zu einem besonders romantischen Moment: Der Bräutigam sang für die Braut "One Less Lonely Girl".

Auch die Outfits von Hailey und Justin und konnten sich sehen lassen: Der Sänger trug einen eleganten Anzug und seine Gattin sagte ihr Jawort in einer atemberaubenden Robe! Der tiefe Rückenausschnitt verlieh dem Kleid das gewisse Etwas und der XXL-Schleier war mit den Worten "Bis dass der Tod uns scheidet" bestickt.

