In dieser Traum-Location haben Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (22) Ja gesagt! Der Popstar und das Model haben Anfang des Monats zum zweiten Mal geheiratet. Die meisten Details zu ihrer Traumhochzeit haben Braut und Bräutigam bisher noch für sich behalten. Jetzt bekommen die Fans aber einen kleinen Einblick in Justins und Haileys großen Tag: Ihre Wedding-Planerin teilt Fotos von der Location!

Auf Instagram postete Hochzeitsplanerin Mindy Weiss ein Foto ihrer beiden berühmten Kunden. Dazu schrieb sie: "Ich bin so glücklich, dass diese beiden Seelenverwandten meine Freunde geworden sind. Wir hatten so viel Spaß dabei, die Hochzeit gemeinsam zu planen." Was für die meisten Bieber-Fans noch interessanter sein dürfte, ist aber das zweite Bild in Mindys Post. Dieses Foto zeigt nämlich die traumhafte Hochzeitstafel des Brautpaares – und bietet zum ersten Mal einen Einblick in die Location der Bieber-Hochzeit. Haileys und Justins Gäste aßen an einem, mit schlichtem, weißen Porzellan eingedeckten, langen Tisch, der von etlichen Kerzen beleuchtet wurde. Von der Decke hingen Pflanzenarrangements, die dem Raum eine märchenhafte Note verliehen.

Insgesamt sollen Justin und Hailey für ihre zweite Hochzeit satte 500.000 Dollar bezahlt haben. Über 100.000 Dollar sollen dabei alleine für ihre Luxus-Location in South Carolina draufgegangen sein.

