Andrej Mangolds (33) Geduldsfaden ist kurz vorm Reißen! Der Ex-Bachelor wird im Sommerhaus der Stars aktuell mächtig auf die Probe gestellt – und zwar von seiner Kuppelshow-Zweitplatzierten Evanthia Benetatou (28), die mit ihrem Verlobten in die TV-WG nachgerückt ist. Die Spannungen werden immer intensiver: Ständig zoffen sich Andrej und seine Freundin Jennifer Lange (26) mit Eva und deren Verlobtem Chris. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Inzwischen hat vor allem der Basketball-Profi wohl einfach keine Lust mehr: So ergriff er jetzt schon bei Evas Anblick in der Gemeinschaftsküche direkt die Flucht!

Eigentlich saßen Annemarie Eilfeld (30), Andreas Robens und Co. ziemlich gemütlich bei einem ausgiebigen Frühstück zusammen – doch dann stieß die frisch geduschte Eva dazu, was für Andrej offenbar die morgendliche Harmonie ins Wanken brachte. Lautstark verkündete der 33-Jährige: "Ich geh' auf die Terrasse." Seine Freundin verstand wohl das Problem nicht so ganz: "Warum Schatz?", wunderte sich Jenny. Woraufhin der Hannoveraner für Eva deutlich hörbar betonte: "Nee, kein Bock auf die!" und sich nach draußen begab, um sein Rührei aufzuessen. Eva verzog daraufhin kurz das Gesicht, setzte sich dann aber zu den anderen an den Tisch, als wäre nichts gewesen.

Wer sich von Andrejs Aktion ebenfalls angegriffen fühlte, war Iris Klein (53). Die Nachrückerin, die eher im Team Eva als Team Andrej spielt, konfrontierte den Rosenverteiler nach seiner Flucht: "Irgendwie kommen wir vier uns schon ein bisschen ausgegrenzt vor", erklärte die Auswanderin, die mit ihrem Mann Peter Klein ins Sommerhaus eingezogen ist. "Sehe ich nicht so!", konterte Andrej direkt. "Ich glaube einfach, dass die Iris sich extrem von der Eva beeinflussen lässt. Sie weicht nicht von ihrer Seite, das ist extrem auffällig", ärgerte er sich hinterher im Einzelinterview. "Und ich hab der Iris auch gesagt: 'Ich würde mir wünschen, dass du hier mal ein bisschen offener bist und dich mehr zu den anderen Menschen ohne Eva gesellst.'"

